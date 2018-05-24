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Piyasa değeri 2 milyon lira olan 16 araca el konuldu

Adana'da, yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 16 lüks araca el konuldu.

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Piyasa değeri 2 milyon lira olan 16 araca el konuldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Adana genelinde yabancı plakalı araçlara denetim başlattı.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde özellikle Gürcistan, Fransa ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen ve ülkede yasal kalma süresini aştığı belirlenen lüks cip ve otomobil sınıfındaki 16 araç tespit etti.

Araçlara, Adana Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Sürücüler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: lüks araç, Adana
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