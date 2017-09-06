Pilotun iniş sırasında gördüğü drone aranıyor

Atatürk Havalimanı'na inmeye hazırlanan bir uçağın pilotunun havalimanı çevresinde gördüğü drone'u bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Uçuş güvenliğini etkilediği için havalimanları ve çevresinde kullanılması yasaklanan drone, zaman zaman İstanbul'daki hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

Atatürk Havalimanı'na dün inen tarifeli uçağın pilotu, iniş için alçaldığı sırada 2 bin 500 feette (762 metre) bir drone gördü.

Pilotun durumu rapor ettiği kule görevlileri, yetkililerle temasa geçti. İnsansız hava aracını ve kullanan kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor. AA