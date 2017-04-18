  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.688
    EURO 3.944
  • BIST 90865.96
    ALTIN 152.396
Buradasınız : » » Piknik yaparken av tüfeğinin hedefi oldular

Piknik yaparken av tüfeğinin hedefi oldular

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi arkadaşlarıyla piknik yaparken, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Piknik yaparken av tüfeğinin hedefi oldular

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi arkadaşlarıyla piknik yaparken, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde yaşayan 4 genç, havanın güzel olmasını fırsat bilerek pikniğe gitti. İddialara göre, Gençlerden Osman A'nın (20) elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu Oktay Dolaş (20), sağ bacağından yaralandı.

Yaralı gencin arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine yaklaşık 5 kilometrelik patika yoldan yürüyerek ulaştıkları Dolaş'ı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyle taşıyarak ambulansa yerleştirdi.

Ambulans çamura saplandı

Yaralıyı hastaneye ulaştırmak üzere hareket eden ambulans kısa süre sonra, çamura saplandı.

Ambulans, köy halkının ve jandarmanın yardımıyla, saplandığı yerden kurtarılarak yoluna devam etti. Gittikleri piknik adeta kabusa dönüşen gençler, ambulansın hareket etmesiyle bir nebze olsun rahatladı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Dolaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşının yaralanmasına yol açan Oktay A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler: Adıyaman, piknik, av tüfeği, silahla yaralanma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER