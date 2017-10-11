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Pidecinin deposundan 1 ton sahte içki çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde pideciye ait depoda yapılan aramada yaklaşık bir ton ile 364 şişe sahte içki bulundu.

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Pidecinin deposundan 1 ton sahte içki çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde pideciye ait depoda yapılan aramada yaklaşık bir ton ile 364 şişe sahte içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çimentepe Mahallesi'nde pidecilik yapan A.K'nın (47), depo olarak kullandığı iş yerinde sahte içki imal ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada 500 litrelik 3 plastik tankta yaklaşık bir ton ile 364 şişe sahte içki, 250 bilyalı şişe kapağı, bir alkolmetre, 500 mililitre anason ve 18 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

İş yeri sahibinin oğlu A.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Pideci A.K'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: izmir, konak, pideci, sahte içki
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