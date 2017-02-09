Picasso'nun tablosunu satmaya çalışanlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, bir polis memurunun beraberindeki 4 kişi ile ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait olduğunu iddia ettiği tabloyu kentte satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, şüphelilere ait otomobili Marmaraereğlisi ilçesinde durdurarak incelemeye aldı.

Otomobilde yapılan aramada, sırt çantası içinde gazete kağıdına sarılmış Picasso'ya ait olduğu iddia edilen tabloyu ele geçirildi.

5 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili polis memuru G.G ve emekli emniyet müdürü E.K. ile M.G, B.A ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tablo müzede incelenecek

Öte yandan, tablo incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.