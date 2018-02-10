Peynirlerin arasına 84 kilogram uyuşturucuyu gizlediler

Van'da kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cevdetpaşa Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, odada bulunan yakıt deposu içindeki peynirlerin arasına gizlenmiş 164 pakette 84 kilo 521 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: AA