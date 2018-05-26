"Peygamberler ve Sahabeler Kenti Diyarbakır’ın Fethi" etkinliği

Diyarbakır Fetih Platformu tarafından İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Camii’nin bahçesinde verilen iftara 4 bine yakın kişi katıldı.

Akşam namazının ardından Ulu Camii içerisinde yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Diyarbakır'ın fethiyle ilgili Kürtçe ve Türkçe ilahiler seslendirildi. Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, bir selamlama konuşması yaptı.

"Kenetlenmeyi başaramazsak, sahabenin emanetini taşımakta zorlanırız"

"Kenetlenmeyi başaramazsak, içimizde yek vücut olamazsak, sahabenin emanetini taşımakta zorlanacağız" diyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Tek bir vücut haline gelmeliyiz. Bu ümmet hakkında, bu bölge hakkında plan kuranların palanlarını heveslerinin kursaklarında kalması bizim ümmet olmayı başarmamıza bağlı. Sahabenin muvaffakiyetinin temelinde bu var." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunun kaydeden İşliyen, "Diyarbekir denilince aklımıza peygamberler geliyor. Burayı peygamber şehri diye tanımıyorlar. Biz yeterince buraya anlatmadığımız için, yeteri kadara kendimizden bahsetmediğimizden dolayı Diyarbekir denilince elinde polis panzerine taş atan çocuklar geliyor. Hak etmiyoruz bu görüntüyü biz. Hak etmiyorsunuz bu görüntüyü." diye konuştu.

Konuşmaların ve duaların ardından teravih namazı kılındı. Namaz sonrası çekilen kura sonucunda 21 kişi umreye gitmeye, 21 kişi de çeyrek altın almaya hak kazandı.

Kaynak: AA