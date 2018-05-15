"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da Ramazan heyecanı

Peygamberlerin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

İnanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkan Şanlıurfa'da, en fazla ilgiyi Balıklıgöl çekiyor. Balıklıgöl, kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak biliniyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan'da da ziyaretçi akınına uğruyor.

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Camii ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de en çok ilgi çeken mekanlardan.

"Peygamberlerin hatıralarını yaşamış olursunuz"

İl Müftülüğü de kentte Ramazan'ı özüne uygun geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları tamamladı.

Müftü İhsan Açık, çok sayıda peygamberin kentte yaşaması dolayısıyla hatıralarının ve bağlarının günümüzde devam ettiğini söyledi.

Bazı mekanların zamana göre öne çıktığını belirten Açık, "Mekke, Medine nasıl öne çıktıysa, Kudüs nasıl öne çıktıysa, Şanlıurfa da bu noktada öne çıkmıştır. Halilürrahman dediğimizde, Allah'ın dostu olarak nitelendirilen Hazreti İbrahim dediğimizde aklımıza Şanlıurfa geliyor. Yine sabır timsali Hazreti Eyyüp ve daha birçok peygamberin hatıralarını burada yaşamış olursunuz" dedi.

"Kentteki bütün camilerimizde hatim okutuyoruz"

Şanlıurfa'da Ramazan'ın, hem örf ve geleneklerle hem de İslam'dan alınan güçle yaşandığını anlatan Açık, kentte insanların Ramazan'ı daha güzel yaşadığını ve yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Açık, Ramazan ayında teravih namazları başta olmak üzere bütün ibadetlerin kentte coşkuyla yapıldığını vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı:

"Şanlıurfa'da teravih namazları birçok şehre göre ve hatta dünyadaki birçok şehre göre daha canlı, kapsamlı yaşanıyor. İnsanların çocuk çoluğuyla, özellikle bayanların rağbetiyle çok güzel bir şekilde eda ediliyor. Kentteki bütün camilerimizde hatim okutuyoruz. Bütün camilerimizde ya sabah namazında ya öğlen namazında ya da yatsı namazından önce mutlaka Kur'an-ı Kerim sesi duyarsınız. Şanlıurfa'da insanlar Mekke ve Medine'deki gibi orucu sıcak havada yaşıyor. İnsanlar orucun maneviyatını daha iyi yaşama anlamında camilerimizde vakit geçiriyor. Camilerimizi, sohbet halkaları, mukabele halkaları, ders halkaları oluşturarak orucumuzu en güzel yaşadığımız mekanlar haline getireceğiz."

Açık, "Camilerimizin temizliğinden, içindeki tesisatın güzelliğine kadar bir çok çalışma yaptık. Ramazan'da insanlarımıza daha güzel bir ortam oluşturulması, maneviyatı olumsuz etkilememe adına bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

"Bir sahur ve iftarı Şanlıurfa'da geçirin"

Açık, Şanlıurfa'nın manevi atmosferinin Ramazan'da bir başka güzelliğe büründüğünü söyleyerek, bu yıl "Ramazan Urfa'da yaşanır" sloganıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yurt içi ve dışındaki ziyaretçilere bir sahur ve iftarlarını Şanlıurfa'da yapmaları çağrısında bulunduklarını anlatan Açık, şunları söyledi:

"Bir zamanlar hacca gidenler Mekke'yi, Medine'yi görmeden önce Şanlıurfa'yı görerek, burada sanki hacca ve umreye hazırlık yapıyordu. Herkesin kendi şehrinde yaşadığı güzellikler vardır ama biz istiyoruz ki Ramazan'ı bir de Şanlıurfa'da yaşayın. Ramazan'ın rahmetini, mağfiretini tatma anlamında bir sahur ve bir iftarın Şanlıurfa'da geçirilmesini istiyoruz. Buralara gelerek, hem tefekkürünüzün hem tezekkürünüzün hem de şehrin o manevi hayatının orucunuza, Ramazanınıza nasıl bir katkı sunduğunu hissedeceksiniz. Ziyaretçilerimizin camilerimizi ziyaret ederek, vakit namazlarını kılmalarını, Hazreti Eyyüp ve İbrahim peygamberlerin makamlarına giderek geçmişin o güzelliğinden, kalplerine güzellikler almalarını istiyoruz."

Kaynak: AA