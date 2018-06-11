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Peygamber ocağında Kadir Gecesi idrak edildi

Diyarbakır Lice'de Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan üs bölgesinde Mehmetçik, Kadir Gecesi'ni dualarla geçirdi.

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Terör örgütü PKK'ya karşı kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, hava destekli operasyonlarla terör örgütüne dağları dar ediyor.

Lice kırsalında oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan komandolar, kullandıkları son teknoloji silahlar sayesinde teröristlere göz açtırmıyor.

Komandolar üs bölgesinde yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetiyle Diyarbakır-Bingöl karayolunun emniyetini sağlayarak, vatandaşların güven içerisinde seyahat etmesini sağlıyor.

Şehitler için eller semaya kalktı

Ramazan'da iftar ve sahurunu da üs bölgesinde yapan komandolar, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde, şehit arkadaşlarını unutmadı.

Komandolar, hep birlikte açılan iftarın ardından mescitte cemaatle namaz kıldı. Namazın ardından Mehmetçikler, ellerini semaya açarak dua etti.

"Ya Rabbel alemin, bunlar Bedir'de, Uhud'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, vatanları, milletleri, dinleri ve inançlarını korumak, bu uğurda can veren şehitlerimizin okunan Kur'anlar, Yasinler hürmetine ruhlarını şad eyle makamlarını cennet eyle; Bedir ve Uhud şehitleri ile beraber haşreyle. Devletimizi milletimizi payidar eyle, vatanımızı milletimizi ve tüm İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bütün şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını ali eyle, cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi."

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan üssü, lice, kadir gecesi, Diyarbakır
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