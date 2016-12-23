Pervin Buldan ifade verdi

Alınan bilgiye göre, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.

Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.

Buldan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği talimat ifadesinde, okunan iddianameyi anladığını, bugün bu konuda ifade vermek istemediğini belirterek, adliyeden ayrıldı.

Mahkeme heyeti, talimat gereği Buldan'ın savunmasını aldıktan sonra dosyanın mahalli mahkemesine iadesine karar verdi.

Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu.

- Emniyetten açıklama

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pervin Buldan'ın gözaltına alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, ''Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı gereği Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı bugün saat 08.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir.'' denildi.