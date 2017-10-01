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'Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı resepsiyonunda ''Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak.'' dedi.

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Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın İran'a gittiğini açıkladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi.

Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.

"Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını verdi.  

"MTV zammı Bakanlar Kurulu'nda yeniden ele alınacak"

Erdoğan, MTV'ye yapılan yüzde 40 zam oranına ilişkin, "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir."

"Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ziyaretine ilişkin, "Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısıdır. Ama bunun içeriğinde, şu anda aktüalitesi çok zengin olan Kuzey Irak durumu var. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Gerek Sayın Ruhani ile gerekse Hamaney'le görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerden sonra süreç için ciddi yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız." 

Etiketler: yeni yasama yılı resepsiyonu, tbmm, cumhurbaşkanı erdoğan
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