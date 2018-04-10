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Buradasınız : » » Penceresinden gelen sesi kontrol ederken silahla vuruldu

Penceresinden gelen sesi kontrol ederken silahla vuruldu

Adana'da, evinde oturduğu sırada pencere camına vurulduğu için başını dışarı uzatan kişi, pompalı tüfekle ateş edilmesiyle yaralandı.

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Penceresinden gelen sesi kontrol ederken silahla vuruldu

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Yaşar T.'ye evindeyken, dışarıdan pencere camına vurulması üzerine sesin nedenini anlamak için başını uzattığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaşar T.,  yaralandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinde delil çalışması yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, silah, pompalı tüfek
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