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Pazarı satın alan iş insanı her şeyi bedava dağıttı

İstanbul'da semt pazarındaki tezgahları satın alan bir iş insanı, Ramazan öncesi pazardaki tüm meyve ve sebzeyi ihtiyacı olanlara bedava dağıttı.

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Pazarı satın alan iş insanı her şeyi bedava dağıttı

İsminin açıklanmamasını isteyen bir iş insanı, İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın aldı. Pazara gelenlere her şey bedava verildi. 

2 saat içinde her şey tükendi 

Yine aynı iş insanının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci, meyve ve sebzenin dağıtımında görev aldı. Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 liralık da market kartı dağıtılacak. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlardaki sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara haber vermesi de etkili oldu. 

İş insanının kurduğu vakıftan burs alarak okuyan Rojbin Epözdemir, ''Bize burs veren hayırsever iş insanı Ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Biz de burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık. Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Buda Ramazan ayı için yapılan bir etkinlik'' dedi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: semt pazarı, ramazan, İstanbul
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