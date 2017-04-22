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Pazarcıların yer kavgasında 5 kişi yaralandı

Adana'da, pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

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Pazarcıların yer kavgasında 5 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

PTT Evleri Kapalı Semt Pazarı'nda satış yapan 2 pazar esnafı arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 5 pazarcı yaralandı.

Vatandaşlar tarafından özel bir tıp merkezine götürülen yaralılar, buradaki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunu iyi olduğu, bir kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı pazar yerinde incelemelerde bulunarak görgü tanıklarından bilgiler aldı. AA

Etiketler: yer kavgası, pazarcılar, Adana
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