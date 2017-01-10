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Pazar yerinin çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki kapalı pazar yerinin çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda 3 kişi hafif yaralandı.

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Pazar yerinin çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü

Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Belediye Başkanı İsmail Işık, pazar yerinin çatısının üçte birlik bölümünün çöktüğü alanda inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Geçen cuma gününden bu yana kar yağışının belli aralıklarla devam ettiğini anlatan İsmail Işık, "Pazar yerimiz 6 Ocak'tan itibaren araç trafiğine ve insan giriş çıkışına kapatıldı. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen bazı geçmek isteyen vatandaşlarımız olduğu bilgisini aldım. Çatının çöktüğü alandan geçen bazı vatandaşlarımız hafif yaralı olarak kurtuldular." dedi.

Daha sonra belediyeye ait iş makineleri, çöken kısmı yere indirdi.

Çatının çökmesi nedeniyle hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise tedavi edildi. AA

Etiketler: çanakkale, biga, pazar yerinin çatısı çöktü, yoğun kar yağışı
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