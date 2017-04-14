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Paylaşımları nedeniyle açığa alınan Akbayrak'a soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook paylaşımları nedeniyle açığa alınan Akbayrak hakkında soruşturma başlatıldı.

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Paylaşımları nedeniyle açığa alınan Akbayraka soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle açığa alınan Ömer Akbayrak hakkında soruşturma başlattı.

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, facebook, ömer akbayrak
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