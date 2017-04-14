Paylaşımları nedeniyle açığa alınan Akbayrak'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle açığa alınan Ömer Akbayrak hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook paylaşımları nedeniyle açığa alınan Akbayrak hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde memur olan ve Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle açığa alınan Ömer Akbayrak hakkında soruşturma başlattı.