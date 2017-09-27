'Payitaht Abdülhamid' ikinci sezona başlıyor

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ikinci sezonuna başlıyor. İkinci Abdülhamid'in hayatının anlatıldığı dizinin yeni bölümü, cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.
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