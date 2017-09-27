  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Payitaht Abdülhamid' ikinci sezona başlıyor

'Payitaht Abdülhamid' ikinci sezona başlıyor

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ikinci sezonuna başlıyor. İkinci Abdülhamid'in hayatının anlatıldığı dizinin yeni bölümü, cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

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Payitaht Abdülhamid ikinci sezona başlıyor

Etiketler: payitaht abdülhamid, TRT1
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