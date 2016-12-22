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Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Şırnak'taki operasyonda, 72 tüp, bir telsiz şarj aleti, iki akü, 900 kilogram gıda ile tıbbi ve muhtelif malzeme bulundu.

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Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 72 tüpün yanı sıra bir telsiz şarj aleti, iki akü, 900 kilogram gıda ile tıbbi ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Tunceli Merkez'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere, hazırlanmış üç tüp, bir sırt çantası, bir uyku tulumu ve muhtelif malzeme bulundu.

Diyarbakır Eğil'de icra edilen yol kontrolünde, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Etiketler: teröristler, terör operasyonu, şırnak, PKK, patlayıcı yapımı
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