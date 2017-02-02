  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Açık
Açık
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.028
  • BIST 87394.19
    ALTIN 146.141
Buradasınız : » » Patlayıcı madde ihbarı polisi harekete geçirdi

Patlayıcı madde ihbarı polisi harekete geçirdi

Adana'da bir depoda patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine yapılan aramada tekstil ve temizlik sanayisinde kullanılan bazı kimyasallar bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Patlayıcı madde ihbarı polisi harekete geçirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda patlayıcı madde olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Sucuzade Mahallesi'nde depo olarak kullanılan iki katlı iş yerinden park halindeki araca, içinde patlayıcı olabileceğinden şüphelenilen kimyasallar taşındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine terör, bomba imha ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Depoda arama yapan ekipler, tekstil ve temizlik sanayisinde kullanılan izin belgeli bazı kimyasallar buldu.

Kimyasalların, bir araya getirildiğinde patlama riski ve yer altı suyuna karışarak tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek iş yeri sahibi uyarıldı.

Depodaki bazı tarihi geçmiş kimyasalların imha edilmesi için de belediye ekipleri çağrıldı.

Deponun kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı, bu nedenle kimyasalların araçla başka yere nakledildiği öğrenildi.

Etiketler: Adana, patlayıcı madde, seyhan, Bomba imha
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER