  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.501
    EURO 4.133
  • BIST 108896.47
    ALTIN 145.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Patlayan buzdolabı paniğe neden oldu

Patlayan buzdolabı paniğe neden oldu

Bolu'da bir apartman dairesinde, buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Patlayan buzdolabı paniğe neden oldu

Bolu'da bir apartman dairesinde, buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki sitede oturan Davut Karagüllüoğlu'nun dairesindeki buzdolabının motoru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle dairede yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Karagüllüoğlu ailesi evden çıkarak itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Patlamanın etkisiyle panik yaşayanlar, sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışıldı.

Dairede, yangın nedeniyle hasar oluştu. AA

Etiketler: patlayan buzdolabı, Bolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER