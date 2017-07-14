  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Patlamamış top mermisi bulundu

Salihli ilçesinde tarlada bulunan ve Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi, kontrollü şekilde imha edildi.

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Patlamamış top mermisi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada bulunan ve Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi, kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye Kapancı Mahallesi’nde traktör ile tarlasını süren Lütfi Aydoğan, pulluğa bir cismin takıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Patlamamış olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir bölgeye götürüldü.

Top mermisi kontrollü şekilde imha edildi. 

Etiketler: Manisa, Salihli, top mermisi
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