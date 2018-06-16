Patileri kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, ayakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.

Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz @IrfanBlknlglu ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak.



İlgili yasa tasarısının Meclis’ten çıkması isabet olacaktır. #HayvanaSiddetSuctur ve cezasız kalmayacaktır. https://t.co/KC0gE160L0 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 16 Haziran 2018

Kalın, "Hayvanlara eziyet etmek, işkence etmek, zarar vermek, öldürmek, vb. eylemler günahtır ve suçtur. Allah’ın bize emaneti olan hayvanların üzerimizde hakkı vardır. #HayvanaSiddetSuctur ve buna karşı kanuni ve toplumsal mücadeleden geri adım atmayacağız." dedi.

Hayvanlara eziyet etmek, işkence etmek, zarar vermek, öldürmek, vb. eylemler günahtır ve suçtur. Allah’ın bize emaneti olan hayvanların üzerimizde hakkı vardır. #HayvanaSiddetSuctur ve buna karşı kanuni ve toplumsal mücadeleden geri adım atmayacağız. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 16 Haziran 2018

Bu vahşiliği kim işlediyse gereği yapılacaktır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında, "Olayı şiddetle kınıyorum. Kabul edilemez bir durum. Güvenlik güçlerimiz şu anda bu olayın failleri ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir. Normal bir insanın insanlık onurunu taşıyan birinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemiz. Bu işi yapanlar belli ki sadece adı insan fakat kendisinin insanlıkla uzaktan yakından bir ilgisi alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet olarak hayvanları koruma kanununda değişiklik yapma kararı alındığını hatırlatan Bozdağ, "Kanun tasarısını Adalet bakanlığımız hazırlamıştı. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezası ile bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzenlemeye göre bunlar hapis cezası ile yaptırıma tabi tutulacak ve bunların tamamı suç olarak düzenlecenecektir. Daha ağır yaptırımlar getirilecek tasarı ile beraber. Seçimin araya girmesinden dolayı tasarının yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra inşallah hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi işkence ve eziyete muhatap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işler arasında hayvanları koruma kanunununda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle tekrar çok üzüntülüyüz. Umarız ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilip hak ettikleri cezaya çarptırılırlar." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Seçim sonrası ilk icraatlarımızdan olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, Twitter hesabından olayı kınayan bir palaşım yaptı. Masum bir canlıya karşı insanlık dışı bir eylem gerçekleştirildiğini ifade eden Gül, "Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, hayatı paylaştığımız dostlarımız, hayvanlar için de kutsaldır. Hayvanlar aleyhine işlenen öldürme ve eziyet eylemlerine hapis cezası getiren çalışmamızı bir süre önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Kanunlaştırılması seçim sonrası ilk icraatlarımızdan olacak." dedi.

Sapanca’da masum bir canlıya karşı işlenen insanlık dışı eylemi kınıyorum. Yaşam hakkı sadece insanlar için değil, hayatı paylaştığımız dostlarımız, hayvanlar için de kutsaldır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 16 Haziran 2018

AK Parti Sözcüsü Ünal : Bu zulmü yapan cezasız kalmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Twitter üzerinden "Sakarya’da yaşanan, en hafif tabir ile insanlık dışı diyebileceğimiz vahim olay bayram günü vicdanlarımızı yaralamıştır. Bu vahşet karşısında tepkisiz kalmak mümkün değildir. #HayvanaŞiddetSuçtur ve bu zulmü yapan da cezasız kalmayacaktır. Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır." dedi.

Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır. — Mahir Ünal (@mahirunal) 16 Haziran 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli, "Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldım. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim. Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular,insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler. Ne hazin değil mi? Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti?

İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır. İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur.

Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Bilhassa söylemeliyim ki,hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız." dedi.

Bilhassa söylemeliyim ki,hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız.Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 16 Haziran 2018

Kaynak: DHA, AA, TRT Haber