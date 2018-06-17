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Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü soruşturmasında tutuklama kararı

Sakarya'da, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

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Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü soruşturmasında tutuklama kararı

Sakarya'da patileri ve kuyruğu kesilerek ölüme terkedilen yavru köpek günlerdir Türkiye'nin ilgi odağında. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan ağır yaralı köpeğin ölümü hakkındaki soruşturma adım adım takip ediliyor.

Soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M dün şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Kepçe operatörü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kepçe operatörünün mala zarar verme, sahipli hayvanların öldürülmesi, bir hayvanın işe yaramayacak hale getirilmesi gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kepçe operatörü İ.M'nin soruşturma kapsamında tutuklandığını duyurdu.


 

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir yavru köpek bacakları ve kuyruğu kopmuş halde bulunmuş, İstanbul'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin bulunduğu bölgede çalışma yapan kepçe operatörü gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: TRT Haber

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