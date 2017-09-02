  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu

Ankara'da patenli 4 gencin yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir otomobilin yanlarına ve arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

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Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu

Ankara'da patenli 4 gencin yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir otomobilin yanlarına ve arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin yanlarına ve arkasına asılan patenli 4 gencin yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Tehlikeye aldırış etmeden seyir halindeki araca tutunarak ilerleyen gençleri görenler tepki gösterdi. Etrafa el sallayarak ilerlemeye devam eden patenli gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almadı.

Etiketler: ankara, Paten
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