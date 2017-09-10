Patates yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

İstanbul Kartal'da patates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Serdar Alparslan'ın kullandığı patates yüklü kamyonet, Kartal D-100 karayolu Kadıköy yönünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Devrilen kamyonet yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ile oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik çift taraflı olarak yan yoldan sağlandı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen kamyonet kaldırılarak trafik normale döndü.