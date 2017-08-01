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Buradasınız : » » Patates soğan yüklü kamyonet evin bahçesine düştü

Patates soğan yüklü kamyonet evin bahçesine düştü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde freni tutmayan kamyonet, bahçe duvarından aşağı düşüp bir eve çarparak durabildi.

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Patates soğan yüklü kamyonet evin bahçesine düştü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde freni tutmayan kamyonet, bahçe duvarından aşağı düşüp bir eve çarparak durabildi.

Fahrettin Satılmış yönetimindeki patates ve soğan yüklü 58 KC 475 plakalı açık kasa kamyonet, Taşköprü Mahallesi'nde yokuştan inerken freninin boşalması sonucu, Sabri Coşkun'a ait iki katlı evin bahçesine düştü ve evin duvarına çarparak durabildi.

Araçta sıkışan Satılmış, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Satılmış, ardından Sivas'a sevk edildi.

Etiketler: Sivas, kamyonet, freni tutmayan kamyonet
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