  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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"Pat pat" devrildi: 7 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

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&quot;Pat pat&quot; devrildi: 7 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışmentli köyü çıkışında Yaşar Keskin idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücüyle araçtaki Cihan, Gülten, Naciye, Şerife, Burak ve Aysun Keskin yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Etiketler: zonguldak, Ereğli, pat pat
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