Pastırma yazı bitti, kar geliyor

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yeni yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta boyunca kademeli olarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Yurdun çeşitli kesimlerinde görülecek kar yağışı ise Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren Balkanlar'dan giriş yapacak.

Hafta sonu Doğu ve Batı bölgelerde görülecek yağışlı sistem Pazartesi günü yurdun tamamını etkisi altına alacak. Salı ve Çarşamba gecesi İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği belirtilirken şehir merkezinde yağmurlu bir havanın etkili olacağı belirtiliyor.

TRT Haber