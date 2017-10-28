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Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde süre uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:37



