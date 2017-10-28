Pasaport ve ehliyet hizmetlerinin devrinde süre uzatıldı

Söz konusu işlemlerin devredilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre devir işlemine ilişkin süre 2 Ocak 2018'e kadar uzatıldı.
TRT HABER
Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.
Söz konusu işlemlerin devredilmesine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre devir işlemine ilişkin süre 2 Ocak 2018'e kadar uzatıldı.
TRT HABER