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Buradasınız : » » Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dönem

Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dönem

Kimlik belgesi, sürücü belgesi ve pasaport artık nüfus müdürlüklerinden verilecek. Kurumlar arası devir teslim yapıldı. Yeni uygulama bugün başlıyor.

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Pasaport, ehliyet ve kimlikte yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, pasaport ve sürücü belgelerinin de bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

Başvuru noktaları artırılıyor

Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.

Vize serbestisine uygun, dünya standartlarında pasaportlar da basıma hazırlanıyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.

Kaynak: AA

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