Partilerin milletvekili adayları bugün belli oluyor

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

YSK kararına göre, seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek. Partiler 600 kişilik listelerini YSK'ya sunacak.

17.00'de süre doluyor

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ya verecek. Bağımsız milletvekili adayları da en geç saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlayacak.

İtirazlar 26-27 Mayıs'ta

Milletvekili geçici aday listeleri, Resmi Gazete'de 26 Mayıs'ta yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

YSK, milletvekili kesin aday listelerini seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye 30 Mayıs'ta gönderecek.

Kaynak: AA