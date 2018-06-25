Partilerin kaleleri ne durumda?

AK Parti de, CHP de kalelerine sahip çıktı. Rize, Trabzon, Bayburt, Kayseri, Konya, Şanlıurfa'da yarışı AK Parti bir kez daha önde tamamladı.

Erdoğan Bayburt'ta yine rekor kırdı

Bayburt'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine rekor kırdı.

16 Nisan referandumundaki oy oranını da geçti Erdoğan, 82,1 oy aldı. 1 vekil çıkaran Bayburt'un Meclis’teki temsilcisi AK Parti olacak.

Babaocağı hem "Erdoğan", hem "AK Parti" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babaocağı Rize, AK Parti'nin en güçlü kalelerinden…

Erdoğan'ın yüzde 76,9 ile en çok oy aldığı illerden. Yine tulum çıkardı AK Parti, 3'te 3 yaptı.

Kayseri ve Konya'da AK Parti birinci

Kayseri ve Konya’da da birinci yine AK Parti oldu. Kayseri’de yüzde 70,3 ile Erdoğan seçimi birinci tamamladı. Cumhur İttifakı yüzde 72,3 ile 8 vekil çıkardı.

Millet İttifakı ise sadece 2 vekil ile Meclis’te yer alacak. Konya’da Erdoğan'ın oyu 74,2 olurken, Cumhur ittifakı'nın milletvekili sayısı 12 oldu.

İzmir'de CHP seçimi önde tamamladı

CHP İzmir, Aydın ve Edirne kalelerini korudu ama Eskişehir’de kaybetti.

Erdoğan yüzde 46,5 oy aldı, AK Parti 3 vekil çıkardı, CHP’nin Eskişehir milletvekili sayısı artık 2.

Diyarbakır'da yine HDP

Diyarbakır’da ise Selahattin Demirtaş birinci çıktı, HDP de öyle. 9 milletvekili çıkardı, vekil sayısı değişmedi. Ama AK Parti vekili sayısını arttırdı.

Sadece iller değil, partilerin kalesi ilçeler de var.

Sincik'te oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

AK Parti’nin son seçimlerde rekor kırdığı ilçelerden biri de Adıyaman Sincik.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferleri ardından teşekkür ziyareti yaptığı ilçe.

Harran'dan rekor geldi

Erdoğan Sincik’te yüzde 94,5, AK Parti yüzde 87,6 aldı. Ama rekor Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kırıldı.

Yüzde 96,1 oy aldı Erdoğan En yüksek ilçelerden biri de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi yüzde 94,3.

Kaynak: TRT Haber