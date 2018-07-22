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Parmaklarında yüzük sıkışan 2 çocuğu AFAD kurtardı

Van İpekyolu’ndaki iki ayrı olayda, 2 kız çocuğunun parmaklarında sıkışan yüzükleri AFAD ekipleri çıkardı.

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Parmaklarında yüzük sıkışan 2 çocuğu AFAD kurtardı

Van İpekyolu'nda 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına taktığı çelik yüzük sıkıştı.

Ailenin çabasıyla yüzük çıkarılamayınca çocuk Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Küçük kızın parmağındaki yüzük hastanede de çıkarılamayınca Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye giden AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından küçük kızın parmağındaki çelik yüzüğü keserek çıkardı.

Bostaniçi Mahallesi'nde ise 10 yaşında kız çocuğunun parmağında yüzük sıkıştığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.

Eve giden ekiplerin müdahalesi sunucu çocuğun parmağındaki yüzük çıkarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yüzük sıkışması, Van, parmak, İpekyolu, çocuk, AFAD
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