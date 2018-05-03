  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Parmağını sıkıştırdığı merdivenle acile geldi

Parmağını sıkıştırdığı merdivenle acile geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, parmağına vidası saplanan merdivenle hastaneye getirildi.

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Parmağını sıkıştırdığı merdivenle acile geldi

Olay Ortaköy’de bir şeftali bahçesinde meydana geldi. Şeftali ağaçlarının dallarını seyreltmek için ahşap merdivene çıkan 28 yaşındaki Erdem Çan, dengesini kaybederek düştü. Merdivenle birlikte yere düşen çiftçinin sol elinin serçe parmağına merdivenin vidası saplandı.

Parmağına saplanan vidayı çıkaramayan Can durumu 112’ye bildirdi. Bir türlü vidadan parmağı kurtaramayan sağlık ekipleri, 3 metre yüksekliğindeki merdiveni testere ile parçalayarak küçülttü. Merdivenin kalan parçalarıyla birlikte ambulansa alınan çiftçi, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Vidanın çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri tarafından çiftçinin parmağındaki vida çıkarıldı. Daha sonra Erdem Can’ın parmağına doktor müdahale etti.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, İnegöl, işçi, merdiven
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