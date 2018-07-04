Parklarda çocukları atlı polisler koruyacak

Son dönemde artan çocuk kaçırma olayları sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlüğe bağlı Atlı Polis Birliği, hem kent asayişinin sağlanmasına yardımcı oluyor hem de çocukların yoğun bulunduğu parklarda geç saatlere kadar devriye gezerek şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıyor.

Atlı polislerin parklarda çocukların güvenliği ve huzuru için daha aktif görev yapması çocukları ve aileleri memnun ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde kalabalıklaşan parklarda devriye gezen atlı polislere, oyun alanlarındaki çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Aileler uygulamadan memnun

Çocuklarıyla parka gelen Evren Kalem, atlı polislerle ilk defa karşılaştıklarını belirterek, özellikle son dönemlerde yaşanan çocuk kaçırma olaylarının ardından bu uygulamanın velilere moral ve güç verdiğini dile getirdi.

Kızını oyun parkında oynatan anne Ayşe Kurt da çocukların güvenliği için özel bir çalışmanın yapılmasını istediğini ifade ederek, "Bir anne olarak son günlerde yaşadığımız Leyla ve Eylül bebek gibi olaylardan sonra bizim de psikolojimiz bozuldu. Ben çocuğumu parklara güvenle getirmek istiyorum. Parkta çocuğum oynarken gözümün arkada kalmasını istemiyorum. Atlı polisleri parkta görünce kendimi güvende hissettim. Bu uygulamanın her zaman devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA