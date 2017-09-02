Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırdılar

Adana'da, durak dışında binmek istedikleri halk otobüsüne alınmayan 3 kişi, durdurdukları araca parke taşlarıyla saldırdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarında bekleyen 3 kişi, binmek için 01 DYM 47 plakalı halk otobüsüne el kaldırdı.

Söz konusu kişilerin bulundukları yerin durak olmaması nedeniyle durmayan sürücü yoluna devam etmek istedi ancak bu kişiler otobüsü camlarına vurarak durdurdu.

Aracın içine kaldırım taşı atan bu kişilerle yolcular arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda saldırganlar, yolcu Beşir Arslan'ı darp ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada saldırganların bölgeye gelen yakınlarıyla sinir krizi geçiren bir kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Polis, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Polis ekipleri, yolcuların şikayetçi oldukları saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.