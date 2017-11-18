Park halindeki otomobile tır çarptı: 4 ölü

Bolu'dan Ankara istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır seyir halindeyken Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkisinde alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Araçtaki yangın nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Bu sırada İstanbul'dan Ankara'ya giden Nahit Ülgen, kullandığı otomobili yol kenarına park ederek eşi Ayşegül ve kızı Hilal ile araçta beklemeye başladı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir tır, yol kenarında bekleyen otomobile çarparak aracı yanan tıra kadar sürükledi.

Kazada, 2 tır arasında sıkışan sürücü Nahit, eşi Ayşegül ve kızı Hilal Ülgen ile otomobile çarpan tırın şoförü yaşamını yitirdi. Tırda bulunan ve yaralanan bir kişi, Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler morga gönderildi.

Kazayı duyarak Kızılcahamam Devlet Hastanesine giden ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler, otopsi işlemi sonrası yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: AA