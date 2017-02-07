Park halindeki araçlar kundaklandı

Konya'da aynı sokakta park halinde bulunan iki araç, üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Kaşgarlı Mahmut Mahallesi Diksaray Sokak'ta park halinde bulunan 06 ADR 852 plakalı hafif ticari araç ile 42 DCR 53 plakalı otomobil, üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Motor kısımları yanan araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.