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Park halindeki araca çarpan otomobil markete girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil markete girdi, iki araçta ve markette hasar oluştu.

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Park halindeki araca çarpan otomobil markete girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, daha sonra markete girerek hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 45 DB 160 plakalı otomobil, Eski Kervan Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir marketin vitrinine çarparak içeri girdikten sonra durabildi.

Yaralanan olmayan kaza, iki araçta ve markette hasara yol açtı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. AA

Etiketler: Manisa, Turgutlu, kaza
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