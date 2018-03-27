Paraşütçü komandolar gökyüzünde hünerlerini sergiledi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı komando tugayları içinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan ve bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden 1. Komando Tugayı Komutanlığı'nın paraşütçü komandoları, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yıllardır iç güvenlik operasyonlarında etkin şekilde görev alan komandolar, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Kara operasyonlarının yanı sıra havadaki kabiliyetleriyle de terörle mücadelenin "isimsiz kahramanları" olarak bilinen komandolar, askeri nakliye uçaklarından paraşütle atlayarak gökyüzünde hünerlerini sergiledi.

Eğitim programı kapsamında, Kayseri İncesu ilçesi yakınlarındaki Karasazlık bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatta, C-160 ve C-130 tipi nakliye uçaklarıyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan 100 tam teçhizatlı paraşütçü komando, senaryo gereği düşman bölgesi seçilen bölgeye geldi.

Onlarca paraşütçü gökyüzünü renklendirdi

Burada nakliye uçaklarından gruplar halinde atlayan onlarca paraşütçü, gökyüzünde rengarenk görsel şölen oluşturdu. Art arda uçaklardan atlayan paraşütçüler 4, 5, 8 ve 10 bin feet yüksekliklerden dönemsel atlayışlarını gerçekleştirdi.

Gökyüzünde süzülen komandolar statik ve serbest paraşütle atlayış dalında yeteneklerini sergilerken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.

Türk Ordusu'nun gözbebeği komandolar Erciyes semalarında süzülerek planlandığı gibi Karasazlık'taki alana başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Komandoların atlayışlarının ardından uçaklardan gönderilen çeşitli askeri malzeme ve toplar da paraşütle Karasazlık'a indirilerek, etkinlik başarıyla tamamlandı.

İki madalyalı tugayın ödülleri

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 altın madalyaya sahip olan Kayseri'deki 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren askeri birlik özelliğini taşıyor.

1965 yılında kurulan tugayın sancağına Irak'ın kuzeyinde icra ettiği 'sınır ötesi harekattaki başarısı' sebebiyle 07 Ocak 1993 tarihinde 'Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası' takıldı.

1. Komando Tugayı, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda da gösterdiği üstün başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu oldu.

İzmir'den gelen birliklerle havadan Kıbrıs'a iniş yapan komandolar, Girne'yi çok kısa bir süre içinde alarak önemli bir başarı elde etti. Paraşütçü komandolar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarılı olmasında büyük rol oynadı. Hava İndirme Taburu, harekatta 76 askerini şehit verdi.

Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu korudular

Kayseri'deki 1. Komando Tugayı bir dönem de Suriye'de Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun emniyetinde sorumluluk aldı. Suriye'de yaşanan güvenlik sorunları ve iç savaş sebebiyle 2 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun emniyeti, 1'inci Komando Tugayı birlikleri tarafından sağlandı. Tugay görevi, Haziran 2014 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na devretti.

Guinness rekorlar kitabına giren atlayış

Kayseri 1. Komando Tugayı'nın adı Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazıldı. 16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli o dönem Üsteğmen Gazali Peltek, şehitler adına gerçekleştirdiği faaliyette 18,6 metre eninde ve 28,56 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile 2 bin metreden atlayış gerçekleştirdi.

700 metre yükseklikte paraşütünü açarak Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıran Peltek, bu atlayışıyla 'Gökyüzünde açılan en büyük bayrak' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Kaynak: DHA/AA