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Buradasınız : » » Parasını ödeyemediği aracı benzin dökerek yaktı

Parasını ödeyemediği aracı benzin dökerek yaktı

Bartın'da bir kişinin, parasını ödeyemediği için geri alınan otomobili galeride kundaklama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Parasını ödeyemediği aracı benzin dökerek yaktı

Bartın'da bir kişinin, parasını ödeyemediği için geri alınan otomobili galeride kundaklama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Kozcağız beldesinde oto galeri işiyle uğraşan E.T. (33), K.Ç. adlı kişiye otomobil sattı.

Galerici E.T, otomobilin parasını ödeyemediği gerekçesiyle aracı geri aldı.

Duruma sinirlenen K.Ç. de gece saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki dükkanın önünde park halinde bulunan otomobili, benzin dökerek ateşe verdi.

Galerideki başka bir otomobilin de yandığı olayda, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.Ç'nin işlemleri sürüyor.

Bu arada otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, K.Ç'nin, montunun içine sakladığı benzin bidonuyla galerinin önüne gelmesi, benzini dökerek otomobilleri ateşe vermesi ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

Etiketler: Bartın, kundaklama, oto galeri, benzin
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