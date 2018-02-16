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Paramedik Büşra, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da dün Suriye sınırındaki görev yerine giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Paramedik Büşra Boyacı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Paramedik Büşra, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

 

Hatay Sağlık Müdürlüğünde paramedik olarak görev yapan 22 yaşındaki Boyacı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi ambulansla İl Sağlık Müdürlüğü binasının önüne getirildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu ile Boyacı'nın ailesi ve çok sayıda 112 acil sağlık çalışanı katıldı.

Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Büşra Boyacı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi. Boyacı'nın tabutunu ambulanstan alan arkadaşları omuzlarında taşıdı. Burada Boyacı'nın annesi Ayşe, babası Mehmet ile kardeşleri Havva ve Emine ile Kara Harp Okulu öğrencisi Ahmet Boyacı gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Boyacı kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Düzenlenen törende Büşra'nın hayatını anlatan kısa bir konuşmayı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu yaptı. Bayramoğlu'nun konuşmasının ardından Büşra Boyacı için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Tören boyunca kız kardeşleri Emine ve Havva ablalarının tabutuna sarılıp yanından ayrılmak istemedi.

Trafik kazası sonucu hayata veda eden Büşra Boyacı'nın geçen yıl mayıs ayında Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde göreve başladığı belirtildi. Okunan duanın ardından Boyacı'nın cenazesi götürüldüğü Oğlakören Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: paramedik, büşra boyacı
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