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Pamukkale'de bayram yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri oldu.

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Pamukkalede bayram yoğunluğu

Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Farklı ülkelerden gelen yabancıların yanı sıra bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler de termal sular ve beyaz travertenlerin oluşturduğu görsel güzellikleri yerinde görmek için bölgeye akın etti.

Travertenlerde yürüyerek fotoğraf çektiren turistler, Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günlük bayram tatilinin Pamukkale'ye "ilaç gibi geldiğini" söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle otellerde yer kalmamasının, sektörde sevinçle karşılandığını dile getiren Şen, "Vatandaşlar, bayram tatilinde Pamukkale'ye adeta akın etti. Bölgede konaklayanların yanı sıra Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerine gidiş gelişler sırasında buraya uğrayan çok sayıda misafirimiz oldu. Pamukkale'nin giriş kapılarda da yoğunluğu görmek mümkün. Bu talep bizi sevindirdi. İnşallah bu yoğunluk bayramdan sonra da devam eder." diye konuştu.

Etiketler: Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası Listesi
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