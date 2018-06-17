  • 17 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pamukkale Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren Brezilyalı turist hayatını kaybetti

Pamukkale Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren Brezilyalı turist hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale ören yerinde bulunan antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 Brezilyalı kadın turistten Jandira Maria de Souza hastanede hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pamukkale Antik havuzda boğulma tehlikesi geçiren Brezilyalı turist hayatını kaybetti

Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Jandira ve kardeşi Valdete Maria de Souza 15 Haziran Cuma günü Pamukkale ören yerindeki antik havuza girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi atlatıp cankurtaran tarafından kurtarıldıktan sonra kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 

Jandira, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, kardeşi Valdete'nin ise tedavisi sürüyor. Jandira'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Jandira'nın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Brezilya'ya gönderilecek.

Jandira'nın özel eşyaları da kızı Rosemeire Maria de Souza'ya teslim edildi.

Brezilya'dan Türkiye'ye tatile gelen Jandira ve kardeşi Valdete Maria de Souza, Pamukkale ören yerindeki antik havuza girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, bunun üzerine görevliler tarafından sudan çıkartılan kadınlar hastaneye kaldırılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: denizli, Pamukkale, antik havuz, turist, Brezilya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER