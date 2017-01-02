Paletli kar ambulansları hayat kurtarıyor

Hakkari'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde mahsur kalan 68 hastayı, paletli ambulanslarla hastanelere ulaştırdı.

Sağlık Bakanlığınca bölgenin zorlu coğrafya koşulları dikkate alınarak gönderilen 9 paletli kar ambulansı, Hakkari'de mahsur kalan hastaların imdadına yetişiyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan yerleşim birimlerinde mahsur kalan 68 hasta, paletli kar ambulansları ve sağlık ekiplerinin gayretleriyle hastanelere ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışında saatler süren zorlu bir çalışmanın ardından ambulansların gidemediği bölgelerdeki hastalara ulaşan ekipler, mücadeleleriyle bölge halkının da takdirini topluyor.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kızılay yaptığı açıklamada, il genelinde 14 istasyon ve UMKE birimi olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Günün 24 saati göreve hazır olduklarını belirten Kızılay, şöyle konuştu.

"14 istasyon ve UMKE biriminde 9'u paletli olmak üzere, 41 ambulans ve 147 personelle halkımızın hizmetindeyiz. 112 olarak son 10 gün içinde 576 vakaya müdahale ettik. Bu vakalarda, yolu kardan kapanan bölgelerdeki 68 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi. Hayat kurtarmak ve yaralı hastalara müdahale etmek için ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi olarak yapmış olduğumuz bu insani görevden dolayı huzurlu ve mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ekiplerimizle disiplinli ve titiz şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz."