Pakistanlı insan kaçakçılarına 98 yıl hapis istemi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine Meriç Nehri'nde 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Pakistan uyruklu Seyid Adnan ve Muhammed Ali hakkında 98 yıl hapis ve 10 bin gün adli para cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, şüpheliler Seyid Adnan ve Muhammed Ali'nin sorgularındaki ifadelerine yer verildi.

Kişi başı 150 euro almış

Seyid Adnan'ın kişi başı 150 euro karşılığı göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeyi kabul ettiğini itiraf ettiği belirtilen iddianamede, Adnan'ın İstanbul'dan içinde 3 çocuk, 3 erkek, 2 kadın ve Muhammed Ali'nin olduğu arabayla Edirne'ye geldiklerini, kendisinin nehir kenarında kaldığını ve Muhammed Ali'nin 8 kişiyi bota bindirmesi sonrası nehirden çığlıklar gelmeye başladığını anlattığı ifade edildi.

Muhammed Ali ise 8 kişiyle bota bindiğini, kıyıya vardıklarında botun battığını, kendisinin kurtularak bulduğu botla yeniden Türkiye'ye döndüğünü anlattı..

Bottakiler arasında FETÖ şüphelileri var

İddianamede, botta yer alanlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin bulunduğu belirtilerek, "Olay günü Yunanistan'a kaçmak için bota binen şahıslar arasında maktul Ayşe Abdürrezzak'ın eşi Uğur Abdürrezzak ve müşterek çocukları Halil Münir Abdrrürezzak (3), maktul İbrahim Selim Doğan'ın annesi Aslı ve babası Fahrettin Doğan'ın da bulunduğu ancak akıbetlerinin bilinmediği belirtiliyor.

AFAD ekiplerinin nehirde 3 ceset bulduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, cesetlerin İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdürrezzak (11) ve Ayşe Abdürrezzak'a (35) ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

FETÖ üyelerinin sık sık kaçmak için Yunanistan ve Bulgaristan sınırı olan Edirne'yi kullandıkları, bazı Afganistan ve Pakistan uyrukluların da göçmen kaçakçılığı yaptığı tespitine yer verildi.

Şüphelilerin, "göçmen kaçakçılığı", "olası kast ile 3 kişiyi öldürme", "bilerek terör örgütüne yardım etme" suçlarından 98 yıl hapis ve 10 bin gün adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

Edirne'de, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine, AFAD ekiplerinin Meriç Nehri askeri yasak bölgesinde yaptığı arama çalışmasında 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistan uyruklu Seyid Adnan ve Muhammed Ali, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA