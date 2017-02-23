Pakistan'daki saldırıya Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir restoranda meydana gelen terör saldırısını "şiddetle" kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lahor'daki terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilirken, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başbakanımız ve Pakistan Başbakanı Sayın Navaz Şerif'in eş başkanlıklarında bugün Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nda kabul edilen ortak bildiride de kuvvetli şekilde vurgulandığı üzere, ülkelerimiz terörle mücadelelerini kararlı şekilde sürdürecek ve bu konuda işbirliğini güçlendireceklerdir."

Pakistan halkının acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilendi.

Pencap hükümetince Lahor kentinin işlek bölgesindeki bir restoranda meydana gelen ve "jeneratör patlaması" olarak duyurulan olayın, terör eylemi olduğu ve patlamada 8 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı belirtilmişti. AA