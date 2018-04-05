Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve matbaası çalışanlarına tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, terör örgütü PKK'ye iltisakı nedeniyle kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından tutuklanmasını talep etti.

Şüpheliler hakkında savcılık hazırlanan sevk yazısında, söz konusu gazetenin “Gün Matbaacılık” şirketi tarafından basıldığı ve bu şirkete kayyum atandığı vurgulandı.

Afrin'e yönelik kara propaganda

Sevk yazısında, “Özgürlükçü Demokrasi” gazetesinin Ocak ayından itibaren Afrin operasyona karşı sistematik olarak algı oluşturmak amacıyla terör örgütü propagandası yaptığı belitrildi.

Gazetenin 2018 yılının Ocak ayından itibaren tüm nüshalarında kamuoyunda Afrin operasyonu olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, PKK-KCK terör örgütüne ve örgütün Suriye uzantılarına yönelik yürütmekte olduğu meşru operasyonlarla ilgili örgütün lehine, Türkiye'nin aleyhine yalan haberlerle olumsuz bir algı oluşturmak amacıyla rutin ve sistematik bir şekilde terör örgütünün propagandasının yapıldığı ifade edildi.

Bu nedenlerle söz konusu gazetede ve matbaada çalışan ve suça konu eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin, örgütün propagandasını yaptıkları ve bazı şüphelilerden örgütsel dokümanların ele geçirildiği hatırlatılan sevk yazısında, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu işlediği belirtildi.

Şüphelilerin ifadesini alan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA