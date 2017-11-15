Özel sektörden sonra kamuda arabulucuda uzlaşacak

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeleri de içeren İş Mahkemeleri Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşçi-işveren uyuşmazlıkları arabulucuda çözülecek

Uzman arabulucular geliyor

Öztatar, 1 Ocak 2018'den itibaren işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde arabulucuya başvurmanın dava şartı haline getirildiğini hatırlattı.

İşçi ve işverenin dava açmadan önce arabulucuya başvuracağına işaret eden Öztatar, anlaşma halinde sorunun tamamen çözüleceğini, anlaşma sağlanamaması durumunda ise dava açma hakkının bulunduğunu bildirdi.

Arabuluculuk görüşmelerinin üç hafta içerisinde tamamlanacağını, zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu sürenin en fazla bir hafta daha uzatılabileceğini ifade eden Öztatar, devletin de çalışanıyla yaşadığı iş uyuşmazlıklarını dava şartı haline getirilen arabuluculukla çözeceğini aktardı.

Öztatar, iş uyuşmazlıklarının yanı sıra idarenin vatandaşla yaşadığı uyuşmazlıkların da arabulucuya götürülmesinin önünün açıldığını vurguladı.

"Vatandaşla idare sorunlarını barışçıl şekilde çözecek"

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, iki üst yönetici ve bir hukuk müşavirinden oluşan üç kişilik komisyonun temsil edeceğini anlatan Öztatar, devletin vatandaşla ve çalışanıyla yaşadığı sorunların bu komisyon aracılığıyla çözüme kavuşturulacağına dikkati çekti.

Yeni uygulamayla devlet-vatandaş arasındaki özel hukuk kapsamında yer alan ticaret, alacak, tazminat ve kira uyuşmazlıkları gibi konularda arabulucu huzurunda anlaşma sağlanabileceğini belirten Öztatar, şöyle devam etti:

"Devlet çalışanıyla iş hukuku uyuşmazlığında arabulucu huzurunda buluşacak. İdare diğer uyuşmazlıklarda da arabulucuya gidebilecek. Komisyon, idarenin özel hukuk uyuşmazlıklarında vatandaşla rahatlıkla bir araya gelerek anlaşma yapabilecek. Artık idarenin, devletimizin, vatandaşla ve çalışanla olan uyuşmazlıklarında, arabuluculuk uygulamasıyla uzlaşmasının yolunu açmış durumdayız. Vatandaşla idare, sorunlarını çok rahatlıkla, barışçıl şekilde çözecek."