Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında olduğu müşteki avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, firari iki sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini, bazı kişilerin tanık olarak beyanının alınmasını ve tutuklu sanıklardan Ahmet Seçkin Vural'ın tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatları ise dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını istedi.

Ara kararlar

Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek müzakereye çekildi. Ardından Mahkeme Başkanı Bayram Kantık ara kararları açıkladı.

Buna göre, hakkında yakalama kararı bulunan firari iki sanığın yakalanmasının beklenmesine karar verildi.

Bazı kişilerin tanık olarak mahkemede dinlenilmesi, bazı tanıkların beyanının alınması için ise talimat yazılması kararlaştırılarak, Ümit Bak ile başka iki sanıkta bulunan isim listelerinin incelenmek üzere duruşmaya getirilmesine hükmedildi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Seçkin Vural, Süleyman Menteş, Yasin Delibaş, Halil Kuş ve Yalçın Damar tahliye edildi.

Davanın duruşması 8-10 Mayıs tarihlerine ertelendi. Ayrıca davanın, Sincan Cezaevi Yerleşkesi yanındaki duruşma salonunda görüleceği belirtildi.

Tahliyelerin ardından davada tutuklu sanık sayısı 32 oldu.

Kaynak: AA